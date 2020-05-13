Небесное послание: радары зафиксировали необычный полет новосибирского летчика

В новосибирском небе появилась необычное послание, которое, «написал» пилот, меняя траекторию полета. Олег Кобзев на частном самолете вывел в небе вопросительную фразу «А где все?». Но, зрители с земли не смогли прочитать эту фразу, так как самолет маленький и не оставлять следов. Запечатлели творческий процесс радары - на протяжении часа портал FlightRadar в режиме онлайн показывал, как летчик аккуратно выписывал каждую букву.

«На самом деле почерк у меня не очень. В небе буквы прямее получаются, чем на бумаге, я старался. Делал такое первый раз. Никаких трюков выполнять не приходилось, только крены, развороты и ничего больше. Главное, не отклоняться было от траектории», - рассказывает пилот сайту «Комсомольской правды».

Новосибирский летчик - не первооткрыватель в данном деле. Ранее на небе оставляли «записки» и московские пилоты - всего за пять минут самолеты выпустили воздушные следы, образовав надпись «Береги себя» с призывом жителем столицы соблюдать режим самоизоляции.