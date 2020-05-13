В России за сутки коронавирусом заболели 10 028 человек

За последние сутки в России выявлено 10 028 новых случаев коронавируса в 83 регионах. При этом выздоровел 4 491 человек, 96 умерли, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Большинство новых заболевших числится в Москве - 4 703, но это меньше, чем в предыдущие дни. В Московской области зарегистрировано 962 новых пациентов. В Крыму выявлено семь заболевших, а в Севастополе - один.

Из общего числа новых пациентов 44,5% не имели клинических проявлений болезни.

Таким образом, общее число зараженных коронавирусной инфекции с начала распространения эпидемии в нашей стране достигло 242 271. Зараженные есть во всех регионах России. За весь период зафиксировано 2 212 летальных исходов, выздоровели 48 003 человека.