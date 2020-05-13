На Украине пригрозили лишить Турцию туристов из-за песни «Катюша»

Украинский посол в Турции Андрей Сибиха пригрозил Турции, что страна может остаться без украинских туристов. Причиной этому стало исполнение песни «Катюша» передвижным концертом на курорте в Аланье в День Победы.

Сибиха также подчеркнул, что исполнители нарушили карантин, введенный на фоне пандемии COVID-19.

«Я хочу думать, что наши турецкие друзья в Аланье были введены в заблуждение», - написал дипломат.

Сибиха также подчеркнул, что исполнители нарушили карантин, введенный на фоне пандемии COVID-19.