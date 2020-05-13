На Украине пригрозили лишить Турцию туристов из-за песни «Катюша»
В Незалежной подчеркнули, что на импровизированном концерте люди нарушили карантин.
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Украинский посол в Турции Андрей Сибиха пригрозил Турции, что страна может остаться без украинских туристов. Причиной этому стало исполнение песни «Катюша» передвижным концертом на курорте в Аланье в День Победы.
Сибиха также подчеркнул, что исполнители нарушили карантин, введенный на фоне пандемии COVID-19.
«Я хочу думать, что наши турецкие друзья в Аланье были введены в заблуждение», - написал дипломат.
Сибиха также подчеркнул, что исполнители нарушили карантин, введенный на фоне пандемии COVID-19.