Шесть машин столкнулись на МКАД: кадры массового ДТП

В Москве на 42-м километре МКАД произошла авария с участием нескольких автомобилей. По предварительной информации в ходе ДТП пострадали три человека.

Согласно имеющимся данным, в 21:25 по московскому времени на столичном шоссе столкнулись шесть легковых машин. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции Москвы.

«Звезда» публикует кадры, снятые на месте происшествия. В настоящее время там ведут работу сотрудники ГИБДД, выясняющие подробности случившегося.