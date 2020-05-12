Власти регионов приступили к постепенному снятию ограничений из-за коронавируса

В нескольких регионах России приступили к смягчению ограничительных мер, введенных в период пандемии коронавируса, учитывая данные эпидемиологической ситуации.



Жителям Саратовской области, согласно постановлению на сайте регионального правительства, разрешили гулять и заниматься спортом.



При этом на прогулке разрешено пребывать вместе только двум людям и соблюдать дистанцию в 5 метров.

Отмечается, что по-прежнему запрет на прогулку продолжает действовать в местах массового пребывания людей и на детских площадках.

На территории Ростовской области с 15 мая возобновят работу постоянно действующие ярмарки продовольственных товаров, а также оказание государственных и муниципальных услуг в МФЦ по предварительной записи.

Губернатор региона Василий Голубев отметил, что при соблюдении определенных условий на следующей неделе смогут начать работу торговые предприятия, реализующие непродовольственные товары, за исключением тех, которые расположены в торговых центрах.



С четверга, 14 мая, в Удмуртии для посещения граждан откроют парки, скверы, музеи и зоопарк.

«Запрет на проведение массовых экскурсий сохраняется», - цитирует главу республики Александра Бречалова сайт «Комсомольской правды».

Помимо этого в регионе разрешили возобновить работу магазинам непродовольственных товаров.

Согласно статистике оперштаба, на территории России всего заражены коронавирусом 232 243 человек, среди которых 43 512 пациентов выздоровели.