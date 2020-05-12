Врач рассказал, как маска и перчатки защищают от коронавируса

В Департаменте здравоохранения Москвы объяснили. почему необходимо носить маски и перчатки в общественных местах и как одновременное использование сразу двух индивидуальных средств защиты может обезопасить граждан и все общество в целом от заражения и распространения инфекции.

«Люди ходят в магазин, ездят на общественном транспорте, но у большинства заболевших коронавирус протекает бессимптомно. Они, сами того не подозревая, могут заразить окружающих. Маски и перчатки являются физическим препятствием, так как вирус передается воздушно-капельным и контактными путями, также психологически сложнее в этих средствах защиты потрогать лицо руками», - объяснил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников.

В Депздраве напомнили, что утилизировать медицинскую маску необходимо после двух часов ношения. При выборе перчаток, лучше отдать предпочтение тканевым или нитриловым. Они должны плотно прилегать к рукам. Одноразовые перчатки следует носить также 2 часа, а вот тканевые можно использовать на протяжении всего дня. Не стоит забывать об их дезинфекции - обработке антисептиками и стирке при высоких температурах. Кожаные или латексные перчатки не подходят для использования в качестве защиты от микроорганизмов, так как материал, из которого они сделаны, не выдержит обработки дезинфицирующими средствами.

Напомним, что с 12 мая в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге ношение масок и перчаток в общественных местах является обязательным. Для тех, кто будет игнорировать данное правило предусмотрен штраф до пяти тысяч рублей. Каких-то особых требований к индивидуальным средствам защиты нет. Маски могут быть, как медицинские, так и тканевые. Тоже самое касается и перчаток. Также до 31 мая продлены ограничительные меры, согласно которым детям, людям старше 65 лет не следует выходить на улицу.