В Москве вылечились от коронавируса еще 1820 пациентов. Общее количество пациентов, выздоровевших после прохождения лечения от инфекции, превысило 19,5 тысяч человек.

По данным заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, на данный момент точная цифра составляет 19642 пациента. Каждый конкретный госпитализированный больной получает лечение в строгом соответствии со своими симптомами и тяжестью заболевания. Для точности используются молекулярно-генетические тесты, при необходимости также и другие анализы, назначенные врачом. При выписке каждый пациент получает индивидуальные рекомендации.

Отметим, в больнице в поселке Коммунарка, куда поступают пациенты с коронавирусной инфекцией, находятся на лечении 550 заразившихся. Из этого количества 55 человек помещены в отделение реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ), а еще 30 инфицированных подключены к аппаратам ИВЛ.