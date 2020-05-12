В конгресс США внесена резолюция по «нарушению прав человека в России»
Документ призывает к освобождению политических заключенных и наложение санкций на официальных лиц в российском правительстве.
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В конгресс США внесена резолюция с осуждением «нарушения прав человека в России».
«Резолюция призывает Российскую Федерацию немедленно освободить политических заключенных», - говорится в заявлении авторов документа.
В случае невыполнения требования члены комитета призывают администрацию президента США ввести санкции против официальных лиц в российском правительстве, «ответственных за нарушение прав человека».
В резолюции обвиняются российские власти в преследовании журналистов, оппозиции и гражданского общества. Также содержатся обвинения в адрес российских властей в преследовании журналистов, оппозиции, гражданского общества и сторонников религиозных свобод. В российском МИД ранее отвергали подобную критику.