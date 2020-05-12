В Москве начал действовать масочный и перчаточный режим

Москва постепенно начала возвращаться к привычной жизни, и, на первом этапе ослаблений ограничений, по указу мэра города Сергея Собянина все граждане должны носить маски и перчатки в общественных местах.



С 12 мая жители Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга обязаны носить медицинские маски, респираторы или иные средства защиты органов дыхания, а также перчатки из любого материала в случае посещения любых общественных мест - в транспорте, магазине, на улице. При игнорировании данного правила нарушителям будет выдвинуто предупреждение или штраф до пяти тысяч рублей.



Также 12 мая завершается нерабочий период, который длился шесть недель. С сегодняшнего дня на работу выходят сотрудники промышленных предприятий и строительства. На рабочие места могут вернуться только те работники, присутствие которых в цехах, офисах и на стройплощадках необходимо по технологическим причинам. Тем, кто работает дистанционно, следует оставаться дома. Также, на работу не должны выходить сотрудники с признаками ОРВИ и беременные женщины.

Данные меры позволят защитить жизнь и здоровье людей. В случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса отменяемые ограничения могут быть введены снова.

Ранее в Депздраве объяснили, что введение масочного и перчаточного режима необходимо в нынешней ситуации, так как данные средства являются физическим препятствием,, также психологически сложнее в этих средствах защиты потрогать лицо руками.