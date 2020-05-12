«О послаблении говорить рано»: глава Приморья считает поспешным отмену ограничительных мер

В Приморье ослаблять или снимать ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавируса, пока рано. Глава региона Олег Кожемяко считает, что эпидемиологическая ситуация пока остается сложной.

«О послаблении говорить рано. Это, безусловно, будет происходить, но сейчас наша задача - сделать все, чтобы работа по снижению темпов заболеваемости дала результат», - заявил он.

По словам Кожемяко, на данном этапе необходимо продолжить выявление нарушителей санитарно-эпидемиологического режима, передает РИА Новости.

По данным на 11 мая, в Приморье зарегистрировано 907 случаев заболевания, 213 пациентов выздоровело 10 умерли. Всего с начала распространения инфекции в нашей стране заразились 221 344 человек, скончались более двух тысяч пациентов.

Накануне президент России Владимир Путин объявил 12 мая окончанием шестинедельного нерабочего периода. Также он поручил подготовить рекомендации, направленные на поэтапную отмену ограничений, введенных в регионах в связи с пандемией. Соответствующие предложения стоит разрабатывать с учетом развития эпидемиологической ситуации в субъектах и прогнозных сценариев распространения инфекции.