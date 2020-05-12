Названа предварительная причина пожара в питерской больнице
В результате трагедии погибли пять человек из отделения реанимации.
© Видео: МЧС РФ © Фото: Татьяна Тимофеева, Вконтакте
Предварительной причиной возникновения пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге стала неисправность электрооборудования.
В результате пожара погибли пять человек из отделения реанимации на шестом этаже. Около 150 сотрудников и пациентов эвакуированы на нижние этажи.
Ранее из-за неисправности электропроводки в подмосковном городе Красногорск также произошел пожар, который привел к гибели девяти пожилых людей.