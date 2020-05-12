Пять человек погибли при пожаре в больнице в Санкт-Петербурге
Больница Святого Георгия находится в Выборгском районе, по адресу Северный проспект, дом 1.
© Видео: Ramik Dobro, Вконтакте © Фото: Ramik Dobro, Вконтакте
В результате пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге погибли пять человек из отделения реанимации. Было установлено, что горение происходило в палате данного отделения на шестом этаже на площади десять квадратных метров.
Около 150 пациентов и сотрудников учреждения были эвакуированы на низлежащие этажи.
На кадрах, опубликованных в Сети, видно небольшое задымление и клубы дыма, поднимающиеся в небо.
На данный момент выясняются обстоятельства пожара и гибели людей.