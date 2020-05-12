Пять человек погибли при пожаре в больнице в Санкт-Петербурге

В результате пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге погибли пять человек из отделения реанимации. Было установлено, что горение происходило в палате данного отделения на шестом этаже на площади десять квадратных метров.

Около 150 пациентов и сотрудников учреждения были эвакуированы на низлежащие этажи.

На кадрах, опубликованных в Сети, видно небольшое задымление и клубы дыма, поднимающиеся в небо.

На данный момент выясняются обстоятельства пожара и гибели людей.