Эксперт назвал факторы, «обманывающие» тест на коронавирус

Не всегда при тестировании на коронавирус можно получить правильный результат. Ошибки, допущенные во время забора биологического материала, могут исказить результат теста. Также на конечный итог влияет фактор несоблюдения правил подготовки к взятию проб, рассказал специалист лаборатории «Гемотест» Дмитрий Гордеев.

По его словам, для верного и точного анализа, за три часа до процедуры лучше не есть, не пить, воздержаться от курения. Он объясняет это тем, что эпителиальные клетки слизистой часто обновляются и могут быть буквально смыты в пищевод в процессе приема пищи, питья.

Также на результат теста может влиять нарушения при транспортировке биоматериала.

Тесты на наличие коронавируса и антител могут ошибочно показывать отрицательные результаты из-за того, что организм на ранних стадиях заболевания еще не начал вырабатывать антитела, а в работу включались интерфероны, создающие естественную защиту организма, заявляла ранее доктор биологических наук Анча Баранова.

Пандемия коронавирусной инфекции с 31 декабря 2019 года, когда о ней впервые узнал весь мир, распространилась практически во все страны. По данным Университета Джонса Хопкинса, общее число заболевших превышает четыре миллиона человек. На 11 мая в России количество пациентов с COVID-19 составляет 221 344 человека, скончались 2009 пациентов, выздоровел 39 801. Случаи заражения зарегистрированы во всех регионах страны.