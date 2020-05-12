Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Эксперт назвал факторы, «обманывающие» тест на коронавирус

Ирина Егорова
07:51 12.05.2020
Получить неточный результат можно, если были допущены ошибки в транспортировке и при взятии биоматериала.
Эксперт назвал факторы, «обманывающие» тест на коронавирус
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости

Не всегда при тестировании на коронавирус можно получить правильный результат. Ошибки, допущенные во время забора биологического материала, могут исказить результат теста. Также на конечный итог влияет фактор несоблюдения правил подготовки к взятию проб, рассказал специалист лаборатории «Гемотест» Дмитрий Гордеев.

По его словам, для верного и точного анализа, за три часа до процедуры лучше не есть, не пить, воздержаться от курения. Он объясняет это тем, что эпителиальные клетки слизистой часто обновляются и могут быть буквально смыты в пищевод в процессе приема пищи, питья.

Также на результат теста может влиять нарушения при транспортировке биоматериала.

Тесты на наличие коронавируса и антител могут ошибочно показывать отрицательные результаты из-за того, что организм на ранних стадиях заболевания еще не начал вырабатывать антитела, а в работу включались интерфероны, создающие естественную защиту организма, заявляла ранее доктор биологических наук Анча Баранова.

Пандемия коронавирусной инфекции с 31 декабря 2019 года, когда о ней впервые узнал весь мир, распространилась практически во все страны. По данным Университета Джонса Хопкинса, общее число заболевших превышает четыре миллиона человек. На 11 мая в России количество пациентов с COVID-19 составляет 221 344 человека, скончались 2009 пациентов, выздоровел 39 801. Случаи заражения зарегистрированы во всех регионах страны.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата11.05.2020, 16:08
Началось обращение Путина к нации в связи с коронавирусом
Дата12.05.2020, 05:01
Восемь многофункциональных медицинских центров Минобороны будут сданы до конца текущей недели
Дата11.05.2020, 22:44
УЕФА не отнимет у победителей чемпионатов право пробиться в Лигу чемпионов через квалификацию
Дата11.05.2020, 17:30
Полное уничтожение: кадры замедленной съемки запуска ракет «Корнета»
Дата11.05.2020, 18:28
Встречали цветами и ветками сирени: как советская армия освобождала Прагу
Дата04.05.2020, 13:24
Воздушная феерия: репетиция авиационной части Парада Победы в Москве
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Коронавирус
07:51 В стране и мире
Эксперт назвал факторы, «обманывающие» тест на коронавирус
07:00 В стране и мире
В Чечне начали работу мелкие объекты сферы услуг при режиме самоизоляции
06:10 В стране и мире
Сахалин вводит цифровые пропуска на въезд
05:59 В стране и мире
Биолог рассказала о формировании иммунитета к COVID-19
05:20 В стране и мире
Трамп рассказал, почему отказывается носить медицинскую маску
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
07:51 В стране и мире
Эксперт назвал факторы, «обманывающие» тест на коронавирус
07:33 В стране и мире
В России появился новый вид мошенничества с кредитными историями
07:00 В стране и мире
В Чечне начали работу мелкие объекты сферы услуг при режиме самоизоляции
06:43 В стране и мире
Китай вывел на орбиту два спутника связи при помощи ракеты-носителя «Куайчжоу-1А»
06:31 В стране и мире
Борт «Почты России» готовится к экстренной посадке в Красноярске
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
9 мая
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Внутри «Тигра»: опубликованы кадры работы системы «Корнет», установленной в армейском внедорожнике
Опровергнут миф о коронавирусе, который мог бы привести к «катастрофе»
Видео
Врач рассказал, при каких симптомах коронавируса необходимо лечение в стационаре
Актер Юрий Стоянов назвал размер своей пенсии
Видео
Воздушная часть Парада Победы в Москве
Видео
Обращение Владимира Путина по случаю Дня Победы
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.