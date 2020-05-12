В России появился новый вид мошенничества с кредитными историями

В России получил развитие новый вид мошенничества на фоне того, что у граждан появились проблемы с оплатой долгов из-за экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Для получения кредитной истории мошенники завлекают людей на фейковые сайты, за 299 рублей пользователь заполняет анкету, а за дополнительную плату можно «улучшить» кредитную историю. Но такие люди не только не получают желаемого, но и предоставляют свои персональные данные, которыми пользуются злоумышленники для хищения средств со счетов.

В марте по сравнению с февралем число обращений на подобные фальшивые сайты, по данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), выросло почти на 70%. Проблема в том, что большинство не имеют понятия о «кредитной истории», о том, какие сведения там должны быть. Доступ к ней имеет только сам заемщик, или банк-кредитор, куда он обратился и дал разрешение на получение такой информации, уточнил «Известиям» директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков.

В период пандемии коронавируса появились множество новых схем мошенничества. Например, злоумышленники наживаются на цифровых пропусках, которые предлагают оформить, предлагают купить маски якобы с отсеивающими фильтрами или очистители воздуха, которые могут избавить от микробов или получить выплаты, связанные с коронавирусом.