Сахалин вводит цифровые пропуска на въезд

С 14 мая на территорию Сахалинской области можно будет въехать только имея специальные пропуска, либо прописку в регионе. Подобные меры были приняты для обеспечения максимальной безопасности на фоне распространения COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Как отметил губернатор региона Валерий Лимаренко, введение пропусков позволит одновременно уменьшить опасность заражения коронавирусной инфекцией и не затронуть деятельность важных экономических отраслей.

Как пишет «Интерфакс - Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу правительства области, соответствующий указ уже подписан и вступит в силу с 14 мая.

Оформить цифровой пропуск можно будет через официальные сайты главы региона и правительства Сахалинской области.

За отсутствие требующегося документа гражданам будет грозить штраф до 30 тысяч рублей для физических и 300 тысяч рублей для юридических лиц.

В настоящее время в регионе от коронавирусной инфекции вылечились 20 пациентов и еще 21 человек госпитализирован с подтвержденным диагнозом.