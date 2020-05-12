В Чечне начали работу мелкие объекты сферы услуг при режиме самоизоляции

В Чечне начали работу небольшие магазины и предприятия сферы услуг, но режим самоизоляции пока сохраняется, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Ранее он заявлял, что в регионе начнется ослабление режима ограничений, поэтапно будут открываться мелкие предприятия, заправки, магазины, СТО.

«Планируем поэтапное снятие ограничений с учетом развития картины по заболеваемости COVID-19. А пока сохраняем режим самоизоляции», - написал Кадыров на странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, в ближайшие дни на заседании оперативного штаба будет принято решение о дальнейших действиях властей.

Он отметил, что власти будут принимать меры с учетом рекомендаций Роспотребнадзора.

В России 12 мая завершается шестинедельный период нерабочих дней. В некоторых регионах режим будет смягчен, а где-то усилен в зависимости от ситуации.