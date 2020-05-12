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Китай вывел на орбиту два спутника связи при помощи ракеты-носителя «Куайчжоу-1А»

Лина Давыдова
06:43 12.05.2020
Старт ракеты-носителя состоялся в 09:16 по местному времени (04:16 мск).
Китай вывел на орбиту два спутника связи при помощи ракеты-носителя «Куайчжоу-1А»
© Фото: Xinhua, Globallookpress

Китайская ракета-носитель «Куайчжоу-1A» (KZ-1A)  вывела на заданные орбиты два спутника серии «Синъюнь-2» Об этом сообщает Центральное телевидение Китая

Запуск был осуществлен с космодрома Цзюцюань, расположенного в провинции Ганьсу. Старт ракеты-носителя состоялся в 09:16 по местному времени (04:16 мск).

Отмечается, что данный запуск для ракет-носителей «Куайчжоу-1A» стал девятым по счету.

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