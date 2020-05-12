Борт «Почты России» готовится к экстренной посадке в Красноярске

Борт «Почты России» запросил экстренную посадку в аэропорту Красноярска из-за проблем с шасси. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в воздушной гавани.

Самолет вылетел из аэропорта Красноярска в Норильск в 04;40 по московскому времени. По предварительным данным, из-за проблемы с шасси экипаж решил вернуться в пункт вылета.

В настоящее время борт готовится к посадке.

Обновление: Борт «Почты России» полтора часа кружил после взлета над Красноярском и благополучно приземлился в аэропорту вылета, сообщила собеседница агентства.