Мокрый снег, гроза и 26-градусная жара обрушатся на Москву в один день
Вторник может стать самым сырым днем на текущей неделе, предупредили в Гидрометцентре России.
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В Москве 12 мая температура воздуха поднимется до +24 +26 градусов тепла, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ. В то же время ожидается, что вторник станет самым сырым днем на текущей неделе.
Местами в столице будет наблюдаться облачность с прояснениями, а местами - дождь. Ночью в некоторых районах города может пойти мокрый снег, а порывы ветра будут достигать до 15-20 м/с.
В Московской области синоптики прогнозируют до +21 +25 градусов тепла днем. Ночью столбики термометров резко опустятся до +1 и +6 градусов. В связи с грозой, порывистым ветром и сильным дождем объявлен желтый уровень опасности.