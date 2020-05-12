Мокрый снег, гроза и 26-градусная жара обрушатся на Москву в один день

В Москве 12 мая температура воздуха поднимется до +24 +26 градусов тепла, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ. В то же время ожидается, что вторник станет самым сырым днем на текущей неделе.

Местами в столице будет наблюдаться облачность с прояснениями, а местами - дождь. Ночью в некоторых районах города может пойти мокрый снег, а порывы ветра будут достигать до 15-20 м/с.

В Московской области синоптики прогнозируют до +21 +25 градусов тепла днем. Ночью столбики термометров резко опустятся до +1 и +6 градусов. В связи с грозой, порывистым ветром и сильным дождем объявлен желтый уровень опасности.