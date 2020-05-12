Биолог рассказала о формировании иммунитета к COVID-19

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU в Соединенных Штатах Анча Баранова заявила, что сильный и продолжительный иммунитет формируется только у 7-8% переболевших коронавирусом.

Также она отметила, что зачастую самый устойчивый иммунитет вырабатывается у людей с тяжелым течением заболевания.

«Есть люди, которые переболели коронавирусом - у них была температура и кашель - но у них отсутствуют антитела к COVID-19. Это значит, что они избавились от инфекции с помощью интерферонов, которые оперативно вырабатываются в организме человека в ответ на вирус. В этом случае интерфероны сами справились, и антитела не возникли, потому у этих переболевших нет иммунитета к COVID-19», - сказала специалист.

Помимо этого, Баранова рассказала о переболевших коронавирусом с большим количеством антител и хорошим иммунитетом.

«У них такой мощный иммунный ответ, что их антитела можно использовать для лечения других людей конвалесцентной плазмой, что и делается», - цитирует биолога РИА Новости.

Между этими двумя группами находятся остальные переболевшие COVID-19, так как у них вырабатывается иммунитет разной силы - у 40% он довольно слабый.

У некоторых переболевших, по словам эксперта, уровень антител серьезно падает в течение месяца, из-за чего возникает риск повторного заражения.

«Прочнее иммунитет у людей старшего возраста, которые перенесли тяжелое течение COVID-19», - отметила Баранова.

Данная информация о формировании иммунитета к коронавирусу получена китайскими исследователями в ходе обследования 171 пациентов.



Всего за период пандемии в мире были инфицированы более четырех миллионов человек.