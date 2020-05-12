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Российские военные продезинфицировали колонну турецкой техники в Сирии

Анна Берестовая
05:46 12.05.2020
Дезинфицирующим составом обработали несколько турецких броневых автомобилей, автопоезд и автоцистерну.
Российские военные продезинфицировали колонну турецкой техники в Сирии
© Фото: Минобороны России

Подразделения специальной обработки войск РХБ защиты Вооруженных сил РФ провели дезинфекцию колонны турецкой техники, въехавшей на территорию, подконтрольную сирийской армии. Об этом сообщил старший офицер войск радиационной, химической и биологической защиты группировки войск ВС РФ в Сирии Геннадий Перегудов.

Российские военные с использованием авторазливочной станции АРС-14КМ на основе «Камаза» обработали турецкий автопоезд, автоцистерну и несколько броневых автомобилей. Дезинфекция включала в себя очистку не только внешней поверхности техники, но и внутренних деталей ее корпусов.

Заместитель начальника российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Артур Гиндо отметил, что турецкая сторона внимательно отнеслась к просьбам России провести дезинфекцию техники при пересечении сирийских границ.

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