Российские военные продезинфицировали колонну турецкой техники в Сирии

Подразделения специальной обработки войск РХБ защиты Вооруженных сил РФ провели дезинфекцию колонны турецкой техники, въехавшей на территорию, подконтрольную сирийской армии. Об этом сообщил старший офицер войск радиационной, химической и биологической защиты группировки войск ВС РФ в Сирии Геннадий Перегудов.

Российские военные с использованием авторазливочной станции АРС-14КМ на основе «Камаза» обработали турецкий автопоезд, автоцистерну и несколько броневых автомобилей. Дезинфекция включала в себя очистку не только внешней поверхности техники, но и внутренних деталей ее корпусов.

Заместитель начальника российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Артур Гиндо отметил, что турецкая сторона внимательно отнеслась к просьбам России провести дезинфекцию техники при пересечении сирийских границ.