Трамп рассказал, почему отказывается носить медицинскую маску

Дональд Трамп объяснил свой отказ от ношения защитной медицинской маски тем, что соблюдает социальную дистанцированность.

«В моем случае я очень далеко от кого бы то ни было», - заявил президент Соединенных Штатов.

Трамп подчеркнул, что все сотрудники Белого дома соблюдают дистанцию от него и друг от друга, пишет ТАСС.

По последним данным, в США число зараженных превысило 1,3 миллиона человек, жертвами стали более 80 тысяч.