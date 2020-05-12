В России предложили установить контейнеры для утилизации масок и перчаток

В период действия режима самоизоляции во всей России и масочного режима в отдельных регионах на территории страны необходимо установить специальные контейнеры, предназначенные для утилизации медицинских масок и перчаток.

С такой инициативой выступили российские экологи. Они предложили разработать соответствующую федеральную программу.

Письмо с указанным предложением уже было отправлено главе Минприроды России Дмитрию Кобылкину. Его копия также уйдет мэру Москвы и первому зампредседателю правительственного совета по борьбе с распространением COVID-19 Сергею Собянину.

Авторы проекта указали, что подобные контейнеры успешно используются в настоящее время в Австралии и Таиланде. Также экологи предложили обеспечить саму систему контейнеров информационным сопровождением и картами, чтобы их расположение легко можно было вычислить.

Ранее сообщалось, что процесс утилизации медицинских масок и перчаток может нести в себе опасность, так как они являются потенциальным рассадником инфекции.