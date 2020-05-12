Крыша в огне: полыхающую кровлю жилого дома в Новосибирске сняли на видео

В Новосибирске поздним вечером 11 мая загорелся двухэтажный жилой дом. По имеющейся в настоящее время информации, пострадавших в ходе ЧП нет.

По информации регионального ГУ МЧС, возгорание произошло в Ленинском районе по адресу: улица Степная 44. Загорелась кровля здания. Площадь пожара составила 610 квадратных метров.

Из загоревшегося дома самостоятельно эвакуировались около 50 человек. Один человек был спасен сотрудниками газодымозащитной службы.

Причины возгорания на данный момент не называются.