Кремлевский врач назвала продукты, полезные в период пандемии коронавируса

В период эпидемии коронавирусной инфекции, когда организму требуется как можно больше полезных веществ, стоит обратить внимание на некоторые блюда традиционной русской кухни.Для стимулирования иммунитета отлично подойдут квашеная капуста, чайный гриб и простокваша. Такой совет дала врач-диетолог поликлиники номер 1 управделами президента Вера Шарошкина.

Специалист объяснила, что эти незатейливые продукты богаты антиоксидантами, ферментами и витамином С. Также Шарошкина порекомендовала не забывать о таком полезном продукте, как печень трески.

«Она в основном у нас на столах присутствует по праздникам, но полезные свойства этого продукта достойны, чтобы есть ее почаще», - объяснила врач РИА Новости.

Диетолог также порекомендовала каждый день без исключения есть различную зелень, такую как петрушка и лук. Шарошкина напомнила, что перед употреблением овощей, фруктов и зелени их нужно тщательно помыть.

Ранее медики посоветовали в период самоизоляции следить за своим питанием, ни в коем случае не садясь на жесткие диеты, но и не пытаясь заесть стресс.