Саперы обезвредили авиабомбу времен Второй мировой войны на Камчатке

На Камчатке была обезврежена авиабомба времен Второй мировой войны. Успешную операцию провели саперы инженерного подразделения Войск и сил на Северо-востоке России.

Об этом рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский.

Опасный снаряд нашли строители во время работ в прибрежной зоне Култучного озера в Петропавловске-Камчатском. На территорию обнаружения бомбы максимально оперативно прибыло подразделение.

«Специалисты осмотрели ее и идентифицировали как авиационную бомбу типа ФАБ-100 без взрывателя», - указал Воскресенский.

Состояние боеприпаса было оценено как достаточно удовлетворительное, из-за чего саперы приняли решение вывезти авиабомбу и ликвидировать ее, разорвав на полигоне.