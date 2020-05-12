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В музеях ограничат число посетителей после снятия ограничительных мер

Светлана Головина
03:59 12.05.2020
Из-за пандемии COVID-19 ограничительные меры в некоторых регионах были продлены до 31 мая.
В музеях ограничат число посетителей после снятия ограничительных мер
© Фото: Zamir Usmanov Global Look Press

Чтобы обеспечить социальную дистанцию между людьми в зале после снятия ограничительных мер из-за коронавируса, российские музеи начнут ограничивать количество посетителей с помощью электронных билетов и предварительной регистрации, заявила директор ГМИИ им. А. С. Пушкина Марина Лошак.

По ее словам, в новом режиме придется работать до тех пор пока не будет создана вакцина от COVID-19.

«На первом этапе в музей будут пускать ограниченное число людей по предварительной регистрации. Они все должны быть снабжены масками и перчатками, на входе будем всем измерять температуру», - рассказала она «Известиям».

Помимо этого, среди смотрителей в залах во время сохранения эпидемиологической угрозы не будет людей старше 65 лет.

О том, когда музеи смогут возобновить работу, изданию сообщила замминистра культуры Алла Манилова.

«Точка отсчета возобновления работы музеев - полное снятие ограничительных мер. Если 1 июня они продлены не будут, появится надежда на оптимистичный сценарий, при котором возможный старт открытия музеев - середина июля», - считает она.

Также в целях безопасности все помещения будут снабжены санитайзерами и соответствующей разметкой по всему пути следования посетителей.

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