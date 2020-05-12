Фата и медицинская маска: пара из Краснодара сыграла свадьбу на балконе своего дома

Самоизоляция не должна становиться препятствием для важных жизненных планов. Именно так рассудила пара из Краснодара, решив провести свадебную церемонию в это непростое время, не выходя из дома.

Видео бракосочетания в условиях карантина опубликовали местные новостные паблики в социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, как работник ЗАГСа, находящийся на подъемном кране, регистрирует брак мужчины и женщины, которые стоят на балконе третьего этажа жилой многоэтажки.

Жених и невеста одеты соответствующе – костюм с рубашкой и галстуком и свадебное платье. Единственное отличие - на лицах обоих медицинские маски. За всем действом с большим интересом наблюдают соседи и прохожие.

В Краснодарском крае режим самоизоляции официально продлен до 12 мая. В регионе на всех жителей без исключения распространяется масочный режим. Передвижение по улицам без пропусков возможно только с 10.00 до 16.00. Также в регионе действует запрет на бронирование гостиничных номеров вплоть до июня. Власти Краснодарского края объясняют, что в настоящее время, когда число новых случаев заболевание растет, отмена карантина не является возможной.