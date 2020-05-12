Бывший майор «Беркута» отреагировал на признания Парасюка о расстреле людей на Майдане

На Украине бывший депутат Рады Владимир Парасюк разразился публичным признанием о том, что в дни государственного переворота он и его подельники расстреливали безоружных людей и сотрудников «Беркута» на Майдане.

Более того, Парасюк признался, что оружие специально передавалось из рук в руки, чтобы максимально повязать кровью всех майданных активистов.

«Что касается беркутовцев, я могу сказать точно, что я бросал в них "коктейль Молотова", я жег им БТР, я перевернул автобус. Умрет он от конвульсий или от пули? Я думаю, можно поставить знак "равно". Думаю, сгореть - больнее», - заявил экс-депутат.

Бывший майор украинского «Беркута» Дмитрий Собына в роковые месяцы 2014 года командовал взводом на Киевском Майдане, пытаясь защитить остатки украинской государственности. Он терял сослуживцев от пуль и коктейлей Молотова…

В глазах его и сейчас бессильная ярость, когда он слушает, как с наглой ухмылкой в убийствах безоружных бойцов Беркута признается Парасюк.

Сейчас Собына живет в подмосковном Звенигороде и работает в охранной фирме. После госпереворота и кровавых событий 2014 на Майдане на бывшего майора спецподразделения «Беркут» завели уголовное дело и ему пришлось бежать из родного Харькова в Россию.

Спустя уже 6 лет нет официального ответа, кто расстреливал Небесную сотню и вряд ли будет, ведь тогда слишком многим придется ответить.

«Я считаю, хотя со мной многие могут не соглашаться: за одного нашего военного я отдал бы 50–100 беркутовцев», - заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Выполнявший свой служебный долг на Майдане Дмитрий Собына говорит, что не удивлен, однако, надеялся, что после победы Зеленского все изменится.

Когда Янукович отдал приказ вывести спецподразделения из столицы - он и другие ребята знали, что служба в «Беркуте» станет клеймом и их жизнь уже не будет прежней.

«Вы знаете, они встали на колени, потому что напротив стояли жены и матери, которых притащили радикалы - ребята выбрали безопасность родных», - отметил он.

Майор непобежденного «Беркута» верит, что он вернется домой - на Украину - обнимет сына и мать и станет свидетелем на процессе против тех, кто уничтожает его страну.

Подробнее о ситуации на Украине смотрите в сюжете Юлии Шатиловой.