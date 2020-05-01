Васильева рассказала о своем самочувствии после госпитализации
Народная артистка России Татьяна Васильева, ранее госпитализированная с высокой температурой, рассказала «Звезде» о своем самочувствии.
В настоящий момент актриса находится в больнице и ждет результатов анализов. Пока точный диагноз не поставлен.
Васильева поделилась, что почувствовала себя плохо вчера и достаточно быстро начала беспокоится оп поводу своего состояния здоровья.
«Температура стала подниматься, и мне это уже не понравилось, поэтому я решила не рисковать», - объяснила она.
Почти полтора месяца артистка, по ее словам, провела дома и не выходила ни с кем на контакты, покидая жилье лишь для похода в магазин.
Ранее Татьяна Васильева обратилась за медицинской помощью, отметив у себя повышение температуры и кашель, и была направлена в московскую больницу.