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В ВОЗ заявили о естественном происхождении коронавируса

Светлана Головина
22:57 01.05.2020
По последним данным, в мире зафиксировано свыше 3,3 миллионов случаев.
В ВОЗ заявили о естественном происхождении коронавируса
© Фото: pixabay.com

Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан сообщил, что большинство ученых подтверждают естественное происхождения коронавируса.

По его словам, на данный момент необходимо выяснить, кто является реальным природным носителем, «хозяином» этого вируса.

Также Райан отметил, что ВОЗ продолжает детально изучать вопрос происхождения коронавируса, а полученные результаты в будущем смогут помочь, пишет ТАСС.

Напомним, что вспышка нового типа коронавируса произошла в конце декабря 2019 года в китайском Ухане.

За короткий срок инфекция смогла распространиться практически по всему миру, в результате чего ВОЗ объявил 11 марта о начале пандемии.

На данный момент число зараженных коронавирусом в мире превышает 3,3 миллиона, в России - свыше 114 тысяч человек.

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