Гитару Курта Кобейна выставили на аукцион за 1 миллион долларов

Гитару Курта Кобейна пустят с молотка на музыкальном аукционе. Стартовая цена - 1 миллион долларов. Об этом сообщается на сайте аукционного дома Julien's Auctions.

На музыкальном инструменте, выставленном на аукцион, фронтмен группы играл во время одного из самых известных концертов Nirvana - MTV Unplugged In New York.

Гитара будет продана на мероприятии MUSIC ICONS, посвященном легендам мировой музыки. В комплекте с инструментом идет его оригинальный кейс, также принадлежавший рок-музыканту.

Мероприятие состоится 19 и 20 июня 2020 года в Беверли-Хиллз. Принять участие в аукционе также можно онлайн.

Ранее таким же образом уже был продан кардиган Кобейна, ушедший с молотка за рекордные 334 тысячи долларов.