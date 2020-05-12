Гитару Курта Кобейна выставили на аукцион за 1 миллион долларов
На специальном музыкальном аукционе в США будет продана гитара солиста знаменитой американской рок-группы Nirvana Курта Кобейна. Начальная цена лота составляет 1 миллион долларов.
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Гитару Курта Кобейна пустят с молотка на музыкальном аукционе. Стартовая цена - 1 миллион долларов. Об этом сообщается на сайте аукционного дома Julien's Auctions.
На музыкальном инструменте, выставленном на аукцион, фронтмен группы играл во время одного из самых известных концертов Nirvana - MTV Unplugged In New York.
Гитара будет продана на мероприятии MUSIC ICONS, посвященном легендам мировой музыки. В комплекте с инструментом идет его оригинальный кейс, также принадлежавший рок-музыканту.
Мероприятие состоится 19 и 20 июня 2020 года в Беверли-Хиллз. Принять участие в аукционе также можно онлайн.
Ранее таким же образом уже был продан кардиган Кобейна, ушедший с молотка за рекордные 334 тысячи долларов.