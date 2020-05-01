Число заряженных COVID-19 в мире превысило 3,3 миллиона
Количество летальных исходов достигло 235 290 тысяч человек.
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Согласно данным университета Джонса Хопкинса, количество зараженных коронавирусом достигло 3 303 296 человек.
Уточняется, что выздоровели свыше миллиона пациентов, скончались - 235 290.
Пандемия коронавируса была объявлена Всемирной организацией здравоохранения 11 марта.
Для предотвращения распространения COVID-19 на территории России ограничительные меры были продлены до 11 мая включительно.