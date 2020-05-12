Сейм Польши принял законопроект о выборах президента смешанным способом

Польский сейм официально принял законопроект о проведении выборов главы государства стандартным путем с возможностью заочного голосования по желанию избирателя.

Одобренная нижней палатой парламента инициатива была изначально предложена правящей партией страны «Право и справедливость».

Данный законопроект отменил действие принятого ранее решения о проведении выборов полностью в заочной форме. Об этом сообщают РИА Новости.

Новые корректировки процедуры голосования предоставляют возможность либо прийти на участок, либо принять участие в избрании президента, уведомив избирательного комиссара за 12 дней до процедуры.

Разногласия, касающиеся проведения будущих выборов, привели к тому, что организация процесса голосования с учетом особенностей эпидемиологической ситуации не была закончена к сроку. Теперь вместо 10 мая сейм в течение двух недель обязан будет назначить новую дату.

Дополнительную сложность в определении даты создает то, что одобренный нижней палатой парламента законопроект об очно-заочном голосовании должен сначала быть принят верхней палаты.

В будущих выборах должны быть представлены 10 кандидатов на пост польского лидера, включая действующего главу государства Анджея Дуду.