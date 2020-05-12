Седьмой Ил-76 с российскими военными прибыл из Италии в Россию

На аэродром Чкаловский в Московской области прибыл седьмой самолет Ил-76 ВКС РФ с военнослужащими и специальной военной техникой из состава сводного отряда Минобороны России, который выполнял задачи по оказанию помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией в Италии.

Как сообщили в Министерстве обороны, все прибывшие военнослужащие проходят термометрию и обязательные санитарно-эпидемиологические мероприятия.

Всего 12 мая из Италии совершено два рейса. В общей сложности во вторник в Россию доставят 14 военнослужащих и 3 единицы специальной военной техники.