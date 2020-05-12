Роскосмос подтвердил заключение контракта с NASA на полет астронавта

В Роскосмосе подтвердили подписание контракта с NASA на полет одного астронавта на российском космическом корабле «Союз».

«Сегодня был подписан контракт на доставку одного американского астронавта на МКС на российском пилотируемом корабле "Союз МС" осенью 2020 года», - говорится в сообщении.

Незадолго до этого сообщалось, что NASA обеспечило как минимум одному астронавту пребывание на МКС до октября 2021 года при условии, если у новых пилотируемых американских кораблей снова произойдет задержка старта.



О том, что Роскосмос планирует заключить контракт с NASA на покупку мест в кораблях «Союз» стало известно в феврале этого года.