Законопроект об одностороннем разрыве договора аренды поддержали в комитете ГД

Законопроект, предусматривающий особый порядок продления и расторжения некоторых договоров аренды недвижимости в 2020 году, был одобрен комитетом Государственной Думы по бюджету и налогам, однако его необходимо доработать ко второму чтению.

Согласно содержанию документа, организациям и индивидуальным предпринимателям, чьи доходы упали более чем на 50% с момента введения режима чрезвычайной ситуации или повышенной готовности, предоставляется право в одностороннем порядке расторгнуть договор аренды.

Помимо этого, данный процесс происходит без взимания с них любых плат, в том числе в виде неустойки, убытков и иных штрафных санкций и с возвратом обеспечительного платежа.

Однако, в комитете отметили, что предлагаемый механизм требует обсуждения по нескольким дополнительным вопросов, среди которых уточнение видов и категории недвижимого имущества, на которые распространяются нормы законопроекта, с учетом положений статьи 130 Гражданского кодекса и необходимости оказания мер поддержки, пишет РИА Новости.

«Должен быть сохранен баланс прав и обязанностей арендаторов и арендодателей, поскольку очевидно, что принятие предлагаемых законопроектом норм потребует разработки дополнительных мер поддержки арендодателей», - говорится в заключении бюджетного комитета.

К тому же, добросовестным арендаторам государственного и муниципального недвижимого имущества предоставляется возможность пролонгации на срок до одного года на прежних условиях договоров аренды, заключенных до введения режима повышенной готовности, и до трех лет - договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности.