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Законопроект об одностороннем разрыве договора аренды поддержали в комитете ГД

Светлана Головина
02:30 12.05.2020
В комитете Государственной Думы по бюджету и налогам проект был рекомендован к принятию в первом чтении, однако ко второму необходимо внести коррективы.
Законопроект об одностороннем разрыве договора аренды поддержали в комитете ГД
© Фото: Алексей Иванов, ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Законопроект, предусматривающий особый порядок продления и расторжения некоторых договоров аренды недвижимости в 2020 году, был одобрен комитетом Государственной Думы по бюджету и налогам, однако его необходимо доработать ко второму чтению.

Согласно содержанию документа, организациям и индивидуальным предпринимателям, чьи доходы упали более чем на 50% с момента введения режима чрезвычайной ситуации или повышенной готовности, предоставляется право в одностороннем порядке расторгнуть договор аренды.

Помимо этого,  данный процесс происходит без взимания с них любых плат, в том числе в виде неустойки, убытков и иных штрафных санкций и с возвратом обеспечительного платежа.

Однако, в комитете отметили, что  предлагаемый механизм требует обсуждения по нескольким дополнительным вопросов, среди которых уточнение видов и категории недвижимого имущества, на которые распространяются нормы законопроекта, с учетом положений статьи 130 Гражданского кодекса и необходимости оказания мер поддержки, пишет РИА Новости.

«Должен быть сохранен баланс прав и обязанностей арендаторов и арендодателей, поскольку очевидно, что принятие предлагаемых законопроектом норм потребует разработки дополнительных мер поддержки арендодателей», - говорится в заключении бюджетного комитета.

К тому же, добросовестным арендаторам государственного и муниципального недвижимого имущества предоставляется возможность пролонгации на срок до одного года на прежних условиях договоров  аренды, заключенных до введения режима повышенной готовности, и до трех лет - договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

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