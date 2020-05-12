Во Владикавказе выдали средства защиты водителям маршрутных такси

Десять тысяч средств индивидуальной защиты выдали водителям маршрутных такси № 22 во Владикавказе. При этом власти региона пообещали позаботиться и о безопасности пассажиров в салоне данного вида транспорта. Им будут предоставлять маски и перчатки. Водители предупреждают: пассажиров, которые будут отказываться надевать средства защиты, будут высаживать.

С сегодняшнего дня, 12 мая, в Северной Осетии ввели масочный режим. Указ подписал глава республики Вячеслав Битаров. Документ предписывает всем гражданам использовать средства индивидуальной защиты при нахождении в транспорте, при посещении объектов торговли, организаций, в отношении которых не принято решение о приостановлении деятельности. Контроль за соблюдением требований возложен на Минпромтранс, Минэкономразвития и органы местного самоуправления.

В каждом регионе и субъекте Российской Федерации к ослаблению режима самоизоляции подходят индивидуально, поскольку ситуация с заболеваемостью COVID-19 и количеством заболевших везде разная.