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Саратовскую чиновницу уволят за оскорбление рожающих женщин

Валентина Пескова
22:47 12.05.2020
Женщина опубликовала пост в соцсети, в котором некорректно высказалась о молодых матерях, которым, согласно указу президента РФ, положены выплаты за рождение детей.
Саратовскую чиновницу уволят за оскорбление рожающих женщин
© Фото: страница Лидии Бузовчук во «ВКонтакте»

Руководство Центра молодежных инициатив города Энгельса Саратовской области приняло решение отстранить от работы свою сотрудницу Лидию Прозорову, которая позволила себе некорректно высказаться в адрес молодых мам.

Женщина опубликовала «гневный» пост в соцсети, в котором заметила, что во времена ее молодости в России семьи с детьми никогда не поощряли материально, и никто при этом «не скулил».

«Раньше никогда никаких маткапиталов не давали и жили как-то, не скулили, а сейчас рожающим все должны и обязаны. И чем больше получают, тем больше хочется! Лучше бы пенсионерами помогли, которые всю жизнь работали», - написала чиновница во «ВКонтакте».

В администрации района местному порталу «Регион 64» уже сообщили, что на время проверки Прозорову отстранили от занимаемой должности, а в скором времени ее уволят.

Напомним, поддержать материально семьи с детьми на фоне кризиса из-за коронавируса предложил президент РФ Владимир Путин. С начала лета, согласно решению главы государства, семьи с детьми в возрасте от трех до 15 лет получат единоразовую выплату в десять тысяч рублей.

К слову, буквально сегодня в Госдуму поступил законопроект, в котором государственных и муниципальных служащих предложили штрафовать за оскорбления на сумму от 50 000 до 100 000 рублей или же дисквалифицировать провинившегося на срок до одного года.

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