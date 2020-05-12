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Россия и Турция провели совместное патрулирование в сирийской провинции Идлиб

Кирилл Васин
22:31 12.05.2020
Совместный патруль дошел до города Эриха в провинции Идлиб.
Россия и Турция провели совместное патрулирование в сирийской провинции Идлиб
© Фото: Минобороны России

В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни. В том числе продолжается реализация положений российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании, принятого 22 октября 2019 года.

«В соответствии с договоренностями между президентами Российской Федерации и Турецкой Республики, достигнутыми 5 марта 2020 года в городе Москве, 12 мая 2020 года состоялось очередное, десятое по счету, совместное российско-турецкое патрулирование участка трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб, связывающей города Алеппо и Латакию», — рассказал глава российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

По его словам, совместный патруль дошел до города Эриха в провинции Идлиб. Протяженность маршрута составила около 15 километров. К совместному патрулированию от российской стороны привлекались два автомобиля «Тайфун», два БТР-82А, два бронеавтомобиля «Тигр» и один бронеавтомобиль «БРЭМ-К».

Журавлев добавил, что движение российско-турецкой колонны с воздуха контролировалось беспилотными летательными аппаратами ВКС России. Организация взаимодействия между сторонами осуществлялась через Совместный координационный центр.

Военная полиция РФ продолжила патрулирование по нескольким маршрутам, таким как Аджами – Эль-Хутта – Мешефра – Тлейла – Абу-Эль-Кафт – Козджали-Кебир – Зуб-Албин – Неведжи-Кебира – Мешефра - Сегира – Расм-Эль-Мешефра – Керсан – Харфан – Керсан – Расм-Эль-Мешефра – Мешефра - Сегира – восточная окраина Мембидж – Швайхет-Хазнави – Делиафар – Халед-Эль-Хиджан – Маисра – Аджами; Аджами – Козджали-Кебир – Абу-Эль-Кахф – Хамир-Лабда – Кабер-Кебир – южная окраина Мембидж – Умм-Эс-Сафа – Зуб-Альбин – Аджами в провинции Алеппо; Телль-Эс-Самен – Хардия – Хирбат-Флефел – Джедида – Хирбат-Флефел – Хардия – Телль-Эс-Самен в провинции Ракка; Камишлия – Мамбрук – Камишлия; Камишлия – Джрнак – Эль-Музайриб – Дашкурия – Телль-Джихан – Гирка-Шаму – Махрейкан – Шальхумия – Мескафт – Хзеймак – Маашук – Али-Бадран – Дейр-Аюб – Кирдум – Маджарлук – Мескафт – Шальхумия – Махрейкан – Гирка-Шаму – Хвейтла-Тахтани – Хельва – Таннурия – Камишлия в провинции Хасеке и Хатла – Эль-Хусейния – Сальхия – Хахтла в провинции Дейр-Эз-Эор.

Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршруту: аэродром Камишлия – Телль-Эш-Шур-Гарби – Алия – Телль-Эш-Шур-Гарби – аэродром Камишлия.

По словам контр-адмирала, за прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано.

За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон гуманитарные акции не проводились. Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 2 420 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил 4 021,4 тонны. Медицинскими специалистами Министерства обороны Российской Федерации помощь оказана 132 874 жителям Сирии.

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