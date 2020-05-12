В Москве умерли 53 пациента с коронавирусом
В столице ограничения по работе предприятий в сферах услуг, культуры, образования, спорта продлены до 31 мая.
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В Москве умерли 53 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19. Об этом сообщили в Оперативном штабе по взаимодействию профильных органов исполнительной власти.
В минувший четверг, 7 мая, столичный градоначальник Сергей Собянин продлил ограничения по работе столичных предприятий в сферах услуг, культуры, образования и спорта до 31 мая.
По словам мэра Москвы, открывать кафе, рестораны, театры и спортивные сооружения пока рано.