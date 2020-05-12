В Москве умерли 53 пациента с коронавирусом

В Москве умерли 53 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19. Об этом сообщили в Оперативном штабе по взаимодействию профильных органов исполнительной власти.

В минувший четверг, 7 мая, столичный градоначальник Сергей Собянин продлил ограничения по работе столичных предприятий в сферах услуг, культуры, образования и спорта до 31 мая.

По словам мэра Москвы, открывать кафе, рестораны, театры и спортивные сооружения пока рано.