Малоимущим семьям с детьми в Подмосковье выдадут продуктовые наборы

В Московской области семьи с детьми, имеющие среднедушевой доход не выше прожиточного минимума, будут обеспечены продуктовыми наборами. Новую меру поддержки реализуют до 15 июня текущего рода. Об этом сообщается в постановлении губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Разовая выдача продуктовых наборов стоимостью до 2200 рублей будет обеспечена ресурсами Министерства социального развития региона. На одну семью планируют выдавать один продуктовый набор.

Ранее президент России Владимир Путин в новом обращении к гражданам рассказал о дополнительной поддержке семей с детьми. Так, с 1 июня российские семьи получат единовременные выплаты по 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет.