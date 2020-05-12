В Приморье ограничительные меры по борьбе в СOVID-19 пока не снимаются

В Приморье о снятии ограничительных мер по эпидемии коронавируса говорить пока рано. Количество заболевших COVID-19 там только увеличивается.

Только за сегодня в регионе выявлено 48 восемь новых инфицированных, а общее количество зараженных приближается к тысяче человек. По-прежнему закрыты торговые центры, исключение составляют только центральные магазины с товарами первой необходимости. Но и в них условия достаточно жесткие: дистанция между покупателями должна быть не менее полутора метров. Масочный режим тоже никто не отменял: без защитного средства на лице покупателя просто не пустят в магазин.

Краевые власти поручили закрыть турбазы и пляжи, и отправлять всех гуляющих домой. А это особенно трудно сделать с приходом теплой погоды.

Более того, губернатор Приморского края Олег Кожемяко сегодня заявил, что в ближайшее время ограничит въезд на территорию Приморья для жителей других субъектов Дальнего Востока. Так что пока местному населению лучше всего оставаться дома на самоизоляции.