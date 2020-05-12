Павел Дуров закрыл блокчейн-проект TON

Миллиардер Павел Дуров заявил о закрытии блокчейн-проекта TON.

«Мы приняли трудное решение не продолжать работу с TON», — написал он в своем блоге.

Дуров отметил, что проект, над которым работала его команда в течение 2,5 лет, был запрещен и остановлен судом США. Также под запрет попала его криптовалюта Gram.

«Хотя мы, люди за пределами США, можем голосовать за своих президентов и выбирать правительства, но мы зависим от США в части финансов и технологий», — заключил миллиардер.

Павел Дуров также предостерег пользователей мобильных устройств: по его словам, власти США могут влиять на Apple и Google, и даже удалять неугодные приложения из электронных магазинов App Store и Google Play.

Ранее Павел Дуров назвал США не лучшим местом для жизни и бизнеса. По его словам, желающим переехать в Штаты стоит еще раз подумать перед принятием решения.