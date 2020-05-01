В Москве госпитализировали народную артистку Татьяну Васильеву
По словам актрисы, у нее высокая температура и кашель.
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Народная артистка России Татьяна Васильева была госпитализирована с высокой температурой.
На данный момент о конкретном диагнозе информации нет, сообщила актриса.
Однако Васильева отметила, что у нее наблюдается кашель.
Незадолго до этого стало известно, что глава Минстроя России Владимир Якушев был госпитализирован с коронавирусной инфекцией.
В четверг, 30 апреля, о своем инфицировании сообщил российский премьер Михаил Мишустин.
По последним данным, всего COVID-19 был диагностирован более чем у 114 тысячи человек.