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Через сервис Госуслуг для оформления выплат на детей подано уже более 500 тысяч заявок

Кирилл Васин
21:14 12.05.2020
Сервис был запущен 12 мая.
Через сервис Госуслуг для оформления выплат на детей подано уже более 500 тысяч заявок
© Фото: pixabay.com

Россияне, по данным на 19:00 по Москве, уже более 500 тысяч раз воспользовались новым сервисом для оформления выплат для детей на сайте Госуслуг.

«С момента запуска форм на портале уже подано более 500 тысяч заявок на детей от 3 до 16 лет и более 110 тысяч заявок на выплаты детям до 3 лет», — рассказали РИА Новости в Минкомсвязи.

Сервис был запущен 12 мая. Он доступен по адресу: posobie16.gosuslugi.ru.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что с 1 июня семьи с детьми от трех до 16 лет смогут претендовать на единовременную выплату в 10 тысяч рублей. Кроме того, россияне с низким уровнем дохода (меньше одного прожиточного минимума на члена семьи) смогут оформить выплату на детей от трех до семи лет.

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