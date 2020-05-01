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«Заведомо лживо»: в посольстве России в США высказались о новой попытке переписать историю

Анна Берестовая
02:21 01.05.2020
В дипломатическом представительстве призвали обратить внимание на телевизионные программы с псевдоисторическим содержанием.
«Заведомо лживо»: в посольстве России в США высказались о новой попытке переписать историю
© Фото: state.gov

В российском посольстве обратились к Госдепу Соединенных Штатов с призывов прекратить попытки переписать исторические реалии прошлого, обесценив вклад Советского Союза в победу над нацизмом и остановку холокоста, который в действительности являлся решающим.

«В 75-ю годовщину Великой Победы Госдепартамент предпринимает еще одну циничную попытку переписать историю», - отмечается в сообщении дипломатического ведомства в Facebook.

В диппредставительстве призвали США не допускать трансляцию на национальном телевидении «заведомо лживых, недостойных» программ, пытающихся исказить наследие военного времени.

Ранее ветеран Второй Мировой войны из Соединенных Штатов поделился, что считает переписывание истории совершенно недопустимым и указал, что «правда может быть только одна», отметив, что не слушает СМИ в данном вопросе.

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