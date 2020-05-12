Росавиация: объем перевозок авиакомпаний РФ снизился на 91,8% из-за эпидемии

Пандемия COVID-19 в мире привела к существенному снижению объема авиаперевозок в России. По данным Росавиации, в прошедшем апреле этот показатель был на 91,8% ниже, по сравнению с этим же весенним месяцем 2019 года. В количестве пассажиров это цифра составляет 771,2 тысячи человек.

Так, авиакомпания S7 потерпела самые существенные убытки: она не досчиталась в апреле 213,9 тысячи пассажиров (количество ее перевозок уменьшилось на 78,9%). В «Аэрофлоте» могли бы перевезти, но не смогли это сделать из-за эпидемии 147,7 тысячи пассажиров (число перевозок уменьшилось на 95,2%).

Авиакомпания «Россия» перевезла в апреле меньше на 62 тысячи пассажиров, чем за тот же период 2019 года. UTair и «Уральские авиалинии» не досчитались 65,7 и 41,7 тысячи пассажиров (89,4% и 94% соответственно).

Пассажирооборот, по данным Росавиации, при этом рухнул еще сильнее - на 93,2%, составив 1,586 миллиардов пассажиро-километров.