Восьмой Ил-76 с российскими военными вылетел из Италии

Из Италии вылетел восьмой самолет Ил-76 ВКС РФ с российскими военными специалистами и спецтехникой. Они оказывали помощь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Борт вылетел с аэродрома Виллафранка в Вероне, сообщает Минобороны.

Ранее отмечалось, что 12 мая двумя рейсами в Россию из Италии доставят 14 военнослужащих и 3 единицы военной спецтехники.

Первый самолет Ил-76 ВКС России с военнослужащими и техникой прибыл в Россию из Италии 8 мая.