Найден легкий способ взлома компьютеров со всего мира

Нидерландский эксперт по кибербезопасности Бьерн Рютенберг обнаружил легкий способ взлома практически любого компьютера, выпущенного до 2019 года.

По словам специалиста, выпущенные до 2019 компьютеры, работающие на операционных системах Windows и Linux, можно взломать за несколько минут через разъем Thunderbolt. Для этого необходимо вскрыть системный блок компьютера и присоединить через порт Thunderbolt специальный зажим SOP8 для перепрошивки.

Он подчеркнул, что операцию невозможно провести удаленно, нужно присутствовать в непосредственной близости от устройства. При помощи перепрошивки отключается система безопасности компьютера, после чего его можно спокойно запустить, не вводя паролей, пишет издание Wired.

Рютенберг заявил, что сообщал компании Intel о своем открытии, на что те посоветовали пользователям не подпускать к персональным компьютерам незнакомых людей.

Специалист отметил, что уязвимость можно устранить самостоятельно, отключив питание Thunderbolt через BIOS.